В Україні з діагнозом СНІД живуть понад 46 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Понад 46 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебувають під наглядом з діагнозом СНІД. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України на запит журналіста УНН.
"Перебувають під наглядом на кінець звітного року (за 2018 рік – ред.) з діагнозом СНІД: 46 380 осіб", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, в установах відбування покарань на ВІЛ/СНІД хворіють 3860 осіб, при цьому у 2018 році від СНІДу померли 84 особи.
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Нагадаємо, 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними ООН, 9,4 мільйона людей, що живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. У 2017 році ВІЛ заразилися 1,8 мільйона людей.
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