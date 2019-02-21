В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Более 46 000 человек в Украине на конец 2018 года находятся под наблюдением с диагнозом СПИД. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.