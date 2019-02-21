В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60849 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 81425 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130308 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130209 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125012 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160724 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117824 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 106993 просмотра
Актуальное
В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек

В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Более 46 000 человек в Украине на конец 2018 года находятся под наблюдением с диагнозом СПИД. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.

"Находящиеся под наблюдением на конец отчетного года (по 2018 - ред.) с диагнозом СПИД: 46380 человек", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в учреждениях отбывания наказаний ВИЧ/СПИДом болеют 3860 человек, при этом в 2018 году от СПИДа умерли 84 человека.

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Напомним, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным ООН, 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. В 2017 году ВИЧ заразились 1,8 миллиона человек.

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