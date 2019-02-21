В Украине с диагнозом СПИД живут более 46 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Более 46 000 человек в Украине на конец 2018 года находятся под наблюдением с диагнозом СПИД. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.
"Находящиеся под наблюдением на конец отчетного года (по 2018 - ред.) с диагнозом СПИД: 46380 человек", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в учреждениях отбывания наказаний ВИЧ/СПИДом болеют 3860 человек, при этом в 2018 году от СПИДа умерли 84 человека.
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Напомним, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным ООН, 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. В 2017 году ВИЧ заразились 1,8 миллиона человек.
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