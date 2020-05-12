Сегодня состоится первый онлайн-концерт Евровидение-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня, 12 мая, в 22:00 по киевскому часо состоится онлайн-концерт Eurovision Song Celebration (“Чествование песен Евровидение”). Его будут транслировать на официальном канале конкурса в YouTube, передает УНН со ссылкой на сайт песенного конкурса.
Так, онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая, а 16 мая — в день финала — состоится специальное шоу.
Видео песен стран-участниц покажут в том порядке, в котором исполнители вышли бы на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy в Роттердаме. Среди исполнителей первого концерта — участники от Украины группа Go-A.
Напомним, Евровидение-2020 отменено из-за COVID-19.
Однако позже было принято решение о проведении онлайн-концерта, однако зрительского голосования в этом году не будет.
Группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году.