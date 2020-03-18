Гурт Go-A представлятиме Україну на Євробаченні в 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Через скасування Євробачення 2020 через пандемію коронавірусу, переможці цьогорічного нацвідбору гурт Go-A представлятиме Україну та Євробаченні 2021 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директорка з управління персоналом НСТУ Вікторія Сидоренко, передає УНН.
"Суспільне мовлення запропонувало переможцям цьогорічного нацвідбору гурту Go-A представляти Україну на наступному Євробаченні 2021 року. Це переможці, яких обрала країна, і таке рішення в цій ситуації буде найбільш справедливим", - зазначила Сидоренко.
Нагадаємо, Європейський мовний союз (EBU) прийняв рішення про скасування конкурсу “Євробачення” через пандемію коронавірусу, який повинен був пройти в Роттердамі (Нідерланди) в травні.
Зазначимо, що Україну на Євробаченні у Нідерландах мав представити гурт Go-A.