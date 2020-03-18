Группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Из-за отмены Евровидение 2020 из-за пандемии коронавируса, победители национального отбора группа Go-A будет представлять Украину и Евровидении 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook написала директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко, передает УНН.
"Общественное вещание предложило победителям нынешнего нацотбора группе Go-A представлять Украину на следующем Евровидении 2021 года. Это победители, которых выбрала страна, и такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым", - отметила Сидоренко.
Напомним, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отмене конкурса "Евровидение" из-за пандемии коронавируса, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае.
Отметим, что Украину на Евровидении в Нидерландах должна была представить группа Go-A.