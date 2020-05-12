Сьогодні відбудеться перший онлайн-концерт Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, о 22:00 за київським часомо відбудеться онлайн-концерт Eurovision Song Celebration (“Ушанування пісень Євробачення”). Його транслюватимуть на офіційному каналі конкурсу в YouTube, передає УНН з посиланням на сайт пісенного конкурсу.
Так, онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 та 14 травня, а 16 травня — в день фіналу — відбудеться спеціальне шоу.
Відео пісень країн-учасниць покажуть у тому порядку, в якому виконавці вийшли би на сцену концертно-спортивного комплексу Ahoy в Роттердамі. Серед виконавців першого концерту — учасники від України гурт Go-A.
Нагадаємо, Євробачення-2020 скасовано через COVID-19.
Проте пізніше було прийнято рішення про проведення онлайн-концерту, однак глядацького голосування в цьому році не буде.
Гурт Go-A представлятиме Україну на Євробаченні в 2021 році.