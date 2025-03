Пандемія коронавірусу: Євробачення-2020 - скасовано через COVID-19

Організатори конкурсу підкреслили, що в останні тижні розглядали різні варіанти зміни формату, щоб конкурс все-таки відбувся, але в підсумку на тлі зростаючої невизначеності через закриття кордонів прийняли рішення про його повне скасування.

На початку березня повідомлялося, що нідерландська телерадіомовна організація (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), яка виступає одним з організаторів 65-го конкурсу “Євробачення”, розглядає можливість зміни його формату через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Однак, варіант проведення без глядачів виявився неможливим через жорсткі вимоги Міністерства охорони здоров’я Нідерландів.

На сторінці конкурсу в Twitter 17 березня було розміщено повідомлення, де, зокрема, говориться, що ситуація з поширенням COVID-19 постійно змінюється і організатори повинні це враховувати.

Додамо, Україну на Євробаченні у Нідерландах мав представити гурт Go-A.