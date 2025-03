Пандемия коронавируса: Евровидение-2020 - отменен из-за COVID-19

Организаторы конкурса отметили, что в последние недели рассматривали различные варианты изменения формата, чтобы конкурс все-таки состоялся, но в итоге на фоне растущей неопределенности из-за закрытия границ приняли решение о его полной отмене.

В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), которая выступает одним из организаторов 65-го конкурса “Евровидение”, рассматривает возможность изменения его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требования Министерства здравоохранения Нидерландов.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

На странице конкурса в Twitter 17 марта было размещено сообщение, где, в частности, говорится, что ситуация с распространением COVID-19 постоянно меняется и организаторы должны это учитывать.

Добавим, Украину на Евровидении в Нидерландах должна была представить группа Go-A.