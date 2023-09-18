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Сегодня состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн": Украину будет представлять новый министр обороны

Сегодня состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн": Украину будет представлять новый министр обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября на авиабазе “Рамштайн” в Германии в офлайн-формате состоится 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины, пишет УНН.

Дата и формат были объявлены 31 августа.

“Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин — ред.) вновь пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США”, — сообщили тогда в пресс-службе Военно-Воздушных сил США в Европе.

Детали

Украину на сегодняшней встрече будет представлять новый министр обороны Рустем Умеров, назначение которого Верховная Рада согласовала 6 сентября.

Подготовку к сегодняшней встрече Умеров несколько дней назад успел обсудить со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Дополнительно

Глава Пентагона ещё вчера отправился в Европу на заседание контактной группы.

“В пути в Германию, где я проведу 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Я встречусь с партнерами по коалиции из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающуюся войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить нашу поддержку Украины в ее борьбе за защиту своего суверенитета”, — написал Остин в соцсети “Х” (Twitter).

Правда, конкретных деталей сегодняшней встречи не привел.

Так же не озвучил их и Рустем Умеров, комментируя увольнение всех своих заместителей.

“Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости — позже. Сейчас фокус — Рамштайн”, — отметил министр на своей странице в сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Рамштайн-14”: США и союзники обсудили насущные потребности Украины, в частности боеприпасы

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