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Сьогодні відбудеться чергове засідання контактної групи “Рамштайн”: Україну представлятиме новий міністр оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в офлайн-форматі відбудеться 15-те засідання Контактної групи з оборони України, пише УНН.

Дата і формат були оголошені 31 серпня.

“Міністр Остін (голова Пентагону Ллойд Остін — ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США”, — повідомили тоді у пресслужбі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Деталі

Україні на сьогоднішній зустрічі представлятиме новий міністр оборони Рустем Умєров, призначення якого Верховна Рада погодила 6 вересня.

Підготовку до сьогоднішньої зустрічі Умєров декілька днів тому встиг обговорити зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Додатково

Голова Пентагону ще вчора вирушив до Європи на засідання контактної групи.

“У дорозі до Німеччини, де я проведу 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Я зустрінуся з партнерами по коаліції з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу війну в Україні, допомогу у сфері безпеки та посилити нашу підтримку України в її боротьбі за захист свого суверенітету”, — написав Остін у соцмережі “Х” (Twitter).

Щоправда, конкретних деталей сьогоднішньої зустрічі не навів.

Так само не озвучив їх і Рустем Умєров, коментуючи звільнення усіх свої заступників.

“Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин — згодом. Зараз фокус — Рамштайн”, — зазначив міністр на свої сторінці у мережі Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Рамштайн-14”: США та союзники обговорили нагальні потреби України, зокрема боєприпаси

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