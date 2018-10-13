Сегодня в Украине вступил в силу закон об инклюзивном образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня вступил в силу закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Согласно статусу закона, вчера, 12 октября, он был опубликован в официальном издании "Голос Украины", поэтому с сегодняшнего дня, 13 октября, вступил в силу.
Согласно закону, который вступил в силу, инклюзивное обучение гарантируется государством и базируется на принципах недискриминации, учета многообразия человека, эффективного привлечения и включения в образовательный процесс всех его участников.
Для обучения детей с особыми образовательными потребностями учреждения общего среднего образования после обращения родителей ребенка или лиц, их заменяющих, образуют инклюзивные или специальные группы и классы.
В соответствии с индивидуальными особенностями образовательной деятельности для каждого ученика с особыми образовательными потребностями составляется индивидуальная программа развития ребенка. Также закон предусматривает создание должности ассистента учителя в инклюзивном классе, который обеспечивает "личностно ориентированное направление образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями".
Детям со сложными нарушениями развития при обучении, в соответствии с законом, будет помогать ассистент ребенка - социальный работник, один из родителей или лицо, уполномоченное ими.
Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляются за счет средств образовательных субвенций, государственного и местных бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством.
Напомним, в Украине охвачены инклюзивным образованием 15% детей с особыми образовательными потребностями.