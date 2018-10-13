Сьогодні в Україні набрав чинності закон про інклюзивну освіту

Згідно зі статусом закону, вчора, 12 жовтня, він був опублікований в офіційному виданні "Голос України", тож із сьогоднішнього дня, 13 жовтня, він набув чинності.

Відповідно до закону, що набрав чинності, інклюзивне навчання гарантується державою і базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Для навчання дітей з особливими освітніми потребами заклади загальної середньої освіти після звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні або спеціальні групи і класи.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини. Також закон передбачає створення посади асистента вчителя в інклюзивному класі, який забезпечує "особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами".

Дітям із складними порушеннями розвитку під час навчання, згідно із законом, допомагатиме асистент дитини - соціальний працівник, один із батьків або особа, уповноважена ними.

Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, в Україні охоплено інклюзивною освітою 15% дітей з особливим освітніми потребами.