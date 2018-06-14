В Україні на сьогодні охоплено інклюзивною освітою понад 15% дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На сьогодні в Україні охоплено інклюзивною освітою 15% дітей з особливим освітніми потребами. Про це сьогодні повідомила Дружина Президента Марина Порошенко під час зустрічі з регіональними ЗМІ, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АПУ.
“На сьогодні в Україні інклюзивною освітою охоплено понад 15% дітей з особливими освітніми потребами. За останні два роки кількість таких учнів в українських школах збільшилося на 51% — з 4180 осіб до 8170, а кількість інклюзивних шкіл — на 42% — з 1520 до 2620 закладів”, — цитує прес-служба слова Марини Порошенко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко повідомив, що наразі 115 українських шкіл перейшли до системи нового освітнього простору.