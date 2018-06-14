В Україні на сьогодні охоплено інклюзивною освітою понад 15% дітей

“На сьогодні в Україні інклюзивною освітою охоплено понад 15% дітей з особливими освітніми потребами. За останні два роки кількість таких учнів в українських школах збільшилося на 51% — з 4180 осіб до 8170, а кількість інклюзивних шкіл — на 42% — з 1520 до 2620 закладів”, — цитує прес-служба слова Марини Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко повідомив, що наразі 115 українських шкіл перейшли до системи нового освітнього простору.