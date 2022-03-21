Сегодня в Киеве и области усилят комендантский час

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"Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть - до послезавтра", - написал Кличко.

Детали

По его словам, магазины, аптеки, заправки, учреждения завтра работать не будут.

"Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях - по сигналу тревоги. Городом сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", - сообщил Кличко.

Дополнение

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сообщал, что последний раз более чем 24-часовой комендантский час, действовавшей в Киеве и области, был необходим для обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, которые зашли на киевскую территорию.