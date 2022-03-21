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Сьогодні в Києві та області посилять комендантську годину

Сьогодні в Києві та області посилять комендантську годину

Київ • УНН

 • 142539 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в Києві та області введуть посилену комендантську годину. Вона почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто – до післязавтра", - написав Кличко.

Деталі

За його словами, магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть.

"Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками", - повідомив Кличко.

Доповнення

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомляв, що останній раз більш ніж 24-годинна комендантська година, що діяла в Києві та області, була необхідна для знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли на київську територію.

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