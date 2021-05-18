Сегодня в Роттердаме стартует Евровидение-2021: последние рейтинги и детали

Детали

Накануне состоялась первая генеральная репетиция первого полуфинала.

Стоит добавить, что вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды) прошла без солистки коллектива Екатерины Павленко из-за плохого самочувствия. Позже она сообщила, что получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Репетиция Украины без Екатерины Павленко:

Сегодня же стало известно, что тесты на коронавирус участников делегаций Румынии и Мальты, принимающих участие в песенном конкурсе “Евровидение-2021” в Роттердаме, показали отрицательный результат.

“Мы рады сообщить, что ПЦР-тесты всех членов делегаций Румынии и Мальты показали отрицательные результаты”, — говорится в сообщении. Обе страны смогут выступить, как и запланировано, в первом полуфинале, который начинается в 21:00 по местному времени во вторник.

Накануне из-за данной ситуации Украина, Румыния и Мальта получили право на дополнительную репетицию.

Вечером в первом полуфинале Евровидения выступят представители:

Литва: группа The Roop — “Discoteque”;

Словения: певица Ana Soklič — “Amen”;

Россия: певица Manizha с песней “Russian Woman”;

Швеция: певец Tusse с песней “Voices”;

Австралия: певица Montaigne с песней “Technicolour”;

Северная Македония: певец Vasil с песней “Here I Stand”;

Ирландия: певица Lesley Roy — “Maps”;

Кипр: певица Elena Tsagrinou с песней “El Diablo”;

Норвегия: певец TIX — “Fallen Angel”;

Хорватия: певица Albina — “Tick-Tock”;

Бельгия: группа Hooverphonic — “The Wrong Place”;

Израиль: певица Eden Alene с песней “Set Me Free”;

Румыния: певица ROXEN с песней “Amnesia”;

Азербайджан: певица Efendi с песней “Mata Hari”;

Украина: группа Go_A — “SHUM”;

Мальта: певица Destiny — “Je Me Casse”.

Котировки фаворитов

Согласно мнению букмекеров, к примеру оценке NicerOdds и также профильных ресурсов: главный претендент на победу это — представители Италии, группа Måneskin с композицией “Zitti E Buoni”.

Добавим, что Украине также прогнозируют борьбу за самые высокие места — разместив её на 8-й строчке среди 39 стран. Основными фаворитами полуфинала сегодня станут — Мальта, Украина и Кипр.

Представители Италии группа Måneskin и их вторая репетиция:

Справка

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — это Армения и Беларусь, исключенная из-за своей скандальной песни.

Добавим, что трансляция конкурса будет проходить как на официальном YouTube, так и в Украине — в эфире UA:Перший (“Общественное”) в 22:00 по киевскому времени.