Сегодня в Роттердаме стартует Евровидение-2021: последние рейтинги и детали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня в Роттердаме пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение, одно из первых крупных международных событий с начала пандемии и одного из первых с допуском фанатов на трибуны арены Ahoy. Под номером 15, сразу после Азербайджана и перед Мальтой, выступят представители Украины — группа Go_A с песней “Шум”. УНН собрал все последние детали к этому часу.
Детали
Накануне состоялась первая генеральная репетиция первого полуфинала.
Стоит добавить, что вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды) прошла без солистки коллектива Екатерины Павленко из-за плохого самочувствия. Позже она сообщила, что получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Репетиция Украины без Екатерины Павленко:
Сегодня же стало известно, что тесты на коронавирус участников делегаций Румынии и Мальты, принимающих участие в песенном конкурсе “Евровидение-2021” в Роттердаме, показали отрицательный результат.
“Мы рады сообщить, что ПЦР-тесты всех членов делегаций Румынии и Мальты показали отрицательные результаты”, — говорится в сообщении. Обе страны смогут выступить, как и запланировано, в первом полуфинале, который начинается в 21:00 по местному времени во вторник.
Накануне из-за данной ситуации Украина, Румыния и Мальта получили право на дополнительную репетицию.
Вечером в первом полуфинале Евровидения выступят представители:
Котировки фаворитов
Согласно мнению букмекеров, к примеру оценке NicerOdds и также профильных ресурсов: главный претендент на победу это — представители Италии, группа Måneskin с композицией “Zitti E Buoni”.
Добавим, что Украине также прогнозируют борьбу за самые высокие места — разместив её на 8-й строчке среди 39 стран. Основными фаворитами полуфинала сегодня станут — Мальта, Украина и Кипр.
Представители Италии группа Måneskin и их вторая репетиция:
Справка
65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — это Армения и Беларусь, исключенная из-за своей скандальной песни.
Добавим, что трансляция конкурса будет проходить как на официальном YouTube, так и в Украине — в эфире UA:Перший (“Общественное”) в 22:00 по киевскому времени.