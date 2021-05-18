Сьогодні у Роттердамі стартує Євробачення-2021: останні рейтинги та деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні в Роттердамі пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, одна з перших великих міжнародних подій з початку пандемії і одна з перших з допуском фанатів на трибуни арени Ahoy. Під номером 15, відразу після Азербайджану і перед Мальтою, виступлять представники України — гурт Go_A з піснею “Шум”. УНН зібрав всі останні деталі на цю годину.
Деталі
Напередодні відбулася перша генеральна репетиція першого півфіналу.
Варто додати, що друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2021” в Роттердамі (Нідерланди) пройшла без солістки колективу Катерини Павленко через погане самопочуття. Пізніше вона повідомила, що отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Репетиція України без Катерини Павленко:
Сьогодні ж стало відомо, що тести на коронавірус учасників делегацій Румунії та Мальти, які беруть участь в пісенному конкурсі “Євробачення-2021” в Роттердамі, показали негативний результат.
“Ми раді повідомити, що ПЛР-тести всіх членів делегацій Румунії та Мальти показали негативні результати”, — йдеться в повідомленні. Обидві країни зможуть виступити, як і заплановано, в першому півфіналі, який починається в 21:00 за місцевим часом у вівторок.
Напередодні через даній ситуації Україна, Румунія і Мальта отримали право на додаткову репетицію.
Увечері в першому півфіналі Євробачення виступлять представники:
Котирування фаворитів
Відповідно до думки букмекерів, наприклад оцінці NicerOdds і також профільних ресурсів: головний претендент на перемогу це — представники Італії, гурт Måneskin з композицією “Zitti E Buoni”.
Додамо, що Україні також прогнозують боротьбу за найвищі місця — розмістивши її на 8-му рядку серед 39 країн. Основними фаворитами півфіналу сьогодні стануть — Мальта, Україна та Кіпр.
Представники Італії гурт Måneskin та їхня друга репетиція:
Довідка
65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.
Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.
Додамо, що трансляція конкурсу буде проходити як на офіційному YouTube, так і в Україні — в ефірі UA:Перший (“Суспільне”) о 22:00 за київським часом.