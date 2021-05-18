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Сьогодні у Роттердамі стартує Євробачення-2021: останні рейтинги та деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні в Роттердамі пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, одна з перших великих міжнародних подій з початку пандемії і одна з перших з допуском фанатів на трибуни арени Ahoy. Під номером 15, відразу після Азербайджану і перед Мальтою, виступлять представники України — гурт Go_A з піснею “Шум”. УНН зібрав всі останні деталі на цю годину.

Сьогодні у Роттердамі стартує Євробачення-2021: останні рейтинги та деталі

Деталі

Напередодні відбулася перша генеральна репетиція першого півфіналу.

Варто додати, що друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2021” в Роттердамі (Нідерланди) пройшла без солістки колективу Катерини Павленко через погане самопочуття. Пізніше вона повідомила, що отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Репетиція України без Катерини Павленко:

Сьогодні ж стало відомо, що тести на коронавірус учасників делегацій Румунії та Мальти, які беруть участь в пісенному конкурсі “Євробачення-2021” в Роттердамі, показали негативний результат.

“Ми раді повідомити, що ПЛР-тести всіх членів делегацій Румунії та Мальти показали негативні результати”, — йдеться в повідомленні. Обидві країни зможуть виступити, як і заплановано, в першому півфіналі, який починається в 21:00 за місцевим часом у вівторок.

Напередодні через даній ситуації Україна, Румунія і Мальта отримали право на додаткову репетицію.

Увечері в першому півфіналі Євробачення виступлять представники:

  • Литва: гурт The Roop — “Discoteque”;
  • Словенія: співачка Ana Soklič — “Amen”;
  • Росія: співачка Manizha з піснею “Russian Woman”;
  • Швеція: співак Tusse з піснею “Voices”;
  • Австралія: співачка Montaigne з піснею “Technicolour”;
  • Північна Македонія: співак Vasil з піснею “Here I Stand”;
  • Ірландія: співачка Lesley Roy — “Maps”;
  • Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею “El Diablo”;
  • Норвегія: співак TIX — “Fallen Angel”;
  • Хорватія: співачка Albina — “Tick-Tock”;
  • Бельгія: гурт Hooverphonic — “The Wrong Place”;
  • Ізраїль: співачка Eden Alene з піснею “Set Me Free”;
  • Румунія: співачка ROXEN з піснею “Amnesia”;
  • Азербайджан: співачка Efendi з піснею “Mata Hari”;
  • Україна: гурт Go_A — “SHUM”;
  • Мальта: співачка Destiny — “Je Me Casse”.

    • Котирування фаворитів

    Відповідно до думки букмекерів, наприклад оцінці NicerOdds і також профільних ресурсів: головний претендент на перемогу це — представники Італії, гурт Måneskin з композицією “Zitti E Buoni”.

    Додамо, що Україні також прогнозують боротьбу за найвищі місця — розмістивши її на 8-му рядку серед 39 країн. Основними фаворитами півфіналу сьогодні стануть — Мальта, Україна та Кіпр.

    Представники Італії гурт Måneskin та їхня друга репетиція:

    Довідка

    65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

    Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.

    Додамо, що трансляція конкурсу буде проходити як на офіційному YouTube, так і в Україні — в ефірі UA:Перший (“Суспільне”) о 22:00 за київським часом.

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