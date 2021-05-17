Євробачення-2021: відбулась генеральна репетиція Першого півфіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Вже завтра, 18 травня, в Роттердамі відбудеться перший півфінал конкурсу "Євробачення", в якому виступлять і представники України гурт Go_A. Сьогодні відбулась перша генеральна репетиція Першого півфіналу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Євробачення у Facebook.
Деталі
Перший півфінал "Євробачення" відбудеться 18 травня о 22:00 за київським часом.
Порядок виступу країн у першому півфіналі:
Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.
Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 травня, в Роттердамі пройшла перша репетиція гурту Go_A.
Доповнення
В минулому році Євробачення скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.
Відзначається, що така кількість глядачів становить 20% місць в залі. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році.