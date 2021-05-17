Євробачення-2021: відбулась генеральна репетиція Першого півфіналу

Деталі

Перший півфінал "Євробачення" відбудеться 18 травня о 22:00 за київським часом.

Порядок виступу країн у першому півфіналі:

Литва

Словенія

Росія

Швеція

Австралія

Північна Македонія

Ірландія

Кіпр

Норвегія

Хорватія

Бельгія

Ізраїль

Румунія

Азербайджан

Україна

Мальта

Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 травня, в Роттердамі пройшла перша репетиція гурту Go_A.

Доповнення

В минулому році Євробачення скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

Відзначається, що така кількість глядачів становить 20% місць в залі. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році.