"Євробачення" у Роттердамі пройде з глядачами: названо умови

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"Ми вітаємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу "Євробачення" в травні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як відзначили організатори на сайті конкурсу, в найближчі тижні буде оголошено про те, як саме планується допускати глядачів на захід.

На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості. При цьому у них повинен бути при собі негативний результат тесту на коронавірус.

"Євробачення" цього року має пройти 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.

Україну в цьому році на заході представлятиме гурт Go_A з піснею "SHUM".

Довідково

"Євробачення" - щорічний конкурс пісні серед країн Європейського союзу. Конкурс проходить щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним з найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів.

З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.