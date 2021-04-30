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"Евровидение" в Роттердаме пройдет со зрителями: названы условия

Киев  •  УНН

 • 16071 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Власти Нидерландов позволили зрителям присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в мае в Роттердаме, сообщили организаторы конкурса, передает УНН.

Цитата

"Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили организаторы на сайте конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется допускать зрителей на мероприятие.

На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Украину в этом году на мероприятии будет представлять группа Go_A с песней "SHUM".

Справка

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией в 600 миллионов зрителей.

С 2015 года в конкурсе участвует Австралия.

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