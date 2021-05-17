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Евровидение-2021: состоялась генеральная репетиция первого полуфинала

Киев • УНН

 • 19018 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Уже завтра, 18 мая, в Роттердаме состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение", в котором выступят и представители Украины группа Go_A. Сегодня состоялась первая генеральная репетиция Первого полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Евровидение в Facebook.

Евровидение-2021: состоялась генеральная репетиция первого полуфинала

Детали

Первый полуфинал "Евровидения" состоится 18 мая в 22:00 по киевскому времени.

Порядок выступления стран в первом полуфинале:

  • Литва
  • Словения
  • Россия
  • Швеция
  • Австралия
  • Северная Македония
  • Ирландия
  • Кипр
  • Норвегия
  • Хорватия
  • Бельгия
  • Израиль
  • Румыния
  • Азербайджан
  • Украина
  • Мальта

    • Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал - 22 мая.

    Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме своей страны.

    Напомним, что в понедельник, 10 мая, в Роттердаме прошла первая репетиция группы Go_A.

    Дополнение

    В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году на международный песенный конкурс Евровидение-2021 в концертный зал Ahoy в Роттердаме допустят максимум 3,5 тыс. зрителей, о чем ранее сообщили организаторы музыкального фестиваля.

    Отмечается, что такое количество зрителей составляет 20% мест в зале. Билеты будут доступны только для тех, кто уже купил их в 2020 году.

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