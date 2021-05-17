Евровидение-2021: состоялась генеральная репетиция первого полуфинала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Уже завтра, 18 мая, в Роттердаме состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение", в котором выступят и представители Украины группа Go_A. Сегодня состоялась первая генеральная репетиция Первого полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Евровидение в Facebook.
Детали
Первый полуфинал "Евровидения" состоится 18 мая в 22:00 по киевскому времени.
Порядок выступления стран в первом полуфинале:
Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал - 22 мая.
Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме своей страны.
Напомним, что в понедельник, 10 мая, в Роттердаме прошла первая репетиция группы Go_A.
Дополнение
В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году на международный песенный конкурс Евровидение-2021 в концертный зал Ahoy в Роттердаме допустят максимум 3,5 тыс. зрителей, о чем ранее сообщили организаторы музыкального фестиваля.
Отмечается, что такое количество зрителей составляет 20% мест в зале. Билеты будут доступны только для тех, кто уже купил их в 2020 году.