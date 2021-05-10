Виступ українського гурту Go_A визнали найкращим у другий день репетиції "Євробачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Виступ групи Go_A, яка представляє Україну на конкурсі "Євробачення-2021", визнали найкращим на другий день репетицій. Про це свідчать дані опитування на сайті Esxtra, пише УНН.
Деталі
9 травня, на арені в Роттердамі, де відбудеться "Євробачення-2021", пройшли перші репетиції. Як зазначається, акредитовані представники європейської преси стежили за ходом роботи на арені або через пряму трансляцію.
Після виходу на сцену учасників, журналісти проголосували за їх улюблені репетиції цього дня. Перше місце серед фаворитів зайняла Україна.
Зокрема, в неділю дев'ять учасників вперше показали свій номер, серед них: Кіпр, Хорватія, Мальта, Румунія, Ізраїль, Норвегія, Азербайджан, Бельгія та Україна.
Контекст
Пісенний конкурс "Євробачення-2021" пройде з 18 по 22 травня в Роттердамі.
Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.
Крім того, за прогнозами букмекерів, переможцем в конкурсі цього року може стати Мальта.