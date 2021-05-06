Евровидение-2021: букмекеры сделали свежий прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Букмекеры обновили прогноз вероятных победителей на песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Роттердаме. В тройке лидеров остаются Мальта, Франция и Швейцария. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.
Детали
На официальном сайте песенного конкурса "Евровидение" опубликованы свежие прогнозы, согласно которым Украина поднялась с 17-го на 16 место.
Первый полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая в Роттердаме. второй - 20 мая, финал - 22 мая.
Главной претенденткой на победу остается певица Destiny - 20%.
На втором месте находится Франция, которую будет представлять исполнительница Барбара Прави - 14%.
Третье место занимает представитель Швейцарии - Gjon's Tears - 12%.
Украину на конкурсе представит группа Go-A. Она занимает 16 место - 1%.
Что было раньше
Ранее власти Нидерландов назвали условия, при которых зрителям позволят присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение".