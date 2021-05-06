Євробачення-2021: букмекери зробили свіжий прогноз

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Букмекери оновили прогноз ймовірних переможців на пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться в Роттердамі. У трійці лідерів залишаються Мальта, Франція і Швейцарія. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Деталі

На офіційному сайті пісенного конкурсу "Євробачення" опубліковані свіжі прогнози, згідно з якими Україна піднялася з 17-го на 16 місце.

Перший півфінал Євробачення-2021 відбудеться 18-го травня в Роттердамі. другий - 20 травня, фінал - 22 травня.

Головною претенденткою на перемогу залишається співачка Destiny - 20%.

На другому місці знаходиться Франція, яку представлятиме виконавиця Барбара Праві - 14%.

Третє місце займає представник Швейцарії - Gjon's Tears - 12%.

Україну на конкурсі представить група Go-A. Вона займає 16 місце - 1%.

Що було раніше

Раніше влада Нідерландів назвала умови, за яких глядачам дозволять бути присутніми в залі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".

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