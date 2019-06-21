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Сегодня в Раде не рассматривали поправки к проекту Избирательного кодекса

Киев • УНН

 • 7757 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня народные депутаты не рассматривали поправки к проекту Избирательного кодекса, передает корреспондент УНН.

Сегодня в Раде не рассматривали поправки к проекту Избирательного кодекса

Так, в Верховной Раде Украины сегодня с 10:00 до 11:00 прошел час вопросов к правительству.

После этого, с 11:00 до 11:30 состоялось объявление депутатских запросов.

Далее в работе Совета объявили перерыв до 12:30, после чего начались выступления народных депутатов с трибуны.

В 13:30 вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид объявила утреннее пленарное заседание закрытым.

Напомним, что согласно повестке дня Верховной Рады, сегодня народные депутаты должны были продолжить рассмотрение проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1).

В четверг завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.

Добавим, что Раде необходимо рассмотреть 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.

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