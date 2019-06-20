Нардепи за сьогодні завершили розгляд 1,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Народні депутати сьогодні завершили розгляд 1,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу і завершили вечірнє пленарне засідання. Засідання закрила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, передає кореспондент УНН.
“Вечірнє пленарне засідання оголошую закритим. Продовжимо роботу завтра, о 10-й годині”, — зазначила віце-спікер.
Наразі кількість розглянутих народними депутатами правок до проекту Виборчого кодексу перейшла за позначку 1500, тож парламентарям залишається розглянути близько 3000 правок.
Нагадаємо, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, для того, щоб встигнути розглянути всі 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу, народні депутати мають працювати інтенсивніше, ніж минулого сесійного тижня.