Нардепы за сегодня завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Народные депутаты сегодня завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса и завершили вечернее пленарное заседание. Заседание закрыла вице-спикер Верховной Рады Оксана сыроедов, передает корреспондент УНН.
“Вечернее пленарное заседание объявляю закрытым. Продолжим работу завтра, в 10 часов”, — отметила вице-спикер.
Сейчас количество рассмотренных народными депутатами поправок к проекту Избирательного кодекса перевалило за отметку 1500, поэтому парламентариям остается рассмотреть около 3000 поправок.
Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.