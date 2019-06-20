Нардепы за сегодня завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса

“Вечернее пленарное заседание объявляю закрытым. Продолжим работу завтра, в 10 часов”, — отметила вице-спикер.

Сейчас количество рассмотренных народными депутатами поправок к проекту Избирательного кодекса перевалило за отметку 1500, поэтому парламентариям остается рассмотреть около 3000 поправок.

Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.