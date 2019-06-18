Парубій підганяє нардепів із розглядом правок до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Для того, щоб встигнути розглянути всі 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу, народні депутати мають працювати інтенсивніше, ніж минулого сесійного тижня. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Цього тижня ми продовжимо розгляд правок. Нам доведеться іти більш інтенсивно по правках до Виборчого кодексу, ніж минулого тижня”, — зазначив Парубій.
За його словами, до проекту Виборчого кодексу подано 4,5 тис. правок, тож, щоб встигнути їх розглянути, парламентарі мають працювати інтенсивно.
При цьому він додав, що існує багато недостовірної інформації й міфів щодо проекту Виборчого кодексу, тож він потребує публічних роз’яснень. “Треба буде зробити велику презентацію і пояснити суспільству і багатьом народним депутатам переваги Виборчого кодексу”, — додав спікер.
Нагадаємо, Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту. Про це повідомив Голова Парламенту Андрій Парубій.