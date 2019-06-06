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Парубій спрогнозував, коли ВР ухвалить Виборчий кодекс

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту. Про це повідомив Голова Парламенту Андрій Парубій, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.

“Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня 2019 року, перед позачерговими виборами до парламенту”, — зазначив Парубій.

За його словами, розгляд документу займе 2-3 пленарні тижні.

“Думаю, що розгляд документу займе два або три тижні. Заключний день у нас буде 11 липня. Якщо вдасться швидше на тиждень, то 4 липня. Я бачу дві робочі дати для можливого голосування”, — зазначив Парубій.

Нагадаємо, 6 червня протягом пленарного дня народні депутати розглянули 134 поправки до проекту Виборчого кодексу. Відзначимо, що до Виборчого кодексу подано близько 4,5 тис. поправок.

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