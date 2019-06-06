Рада перейшла до розгляду 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України почали розгляд проекту Виборчого кодексу із відкритими списками. Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання, передає кореспондент УНН.

"Нарешті Верховна Рада може перейти до розгляду найбільш масштабного проекту цього скликання - Виборчого кодексу з відкритими списками", - зазначив Парубій.

Основним завданням законопроекту є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та рекомендацій міжнародних організацій.

Робоча група з підготовки проекту Виборчого кодексу опрацювала 4300 поправок до проекту Кодексу, а також направила свої 387 поправок. Усі вони будуть винесені в зал для голосування.

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада України розглядатиме поправки до Виборчого кодексу протягом 2-3 тижнів, аж до дати виборів.

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