Рада розглядатиме поправки до Виборчого кодексу 2-3 тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада України розглядатиме поправки до Виборчого кодексу протягом 2-3 тижнів, аж до дати виборів. Про це заявив член комітету з питань правової діяльності Олександр Черненко після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"Депутатами було подано 4 тисячі 307 поправок, робоча група сьогодні напрацювала ще 400 поправок… Це буде тривалий розгляд, два-три тижні. Я думаю, встигаємо", - зазначив Черненко.
За його словами, у нардепів є по 2 сесійні тижні в червні і липні, тож парламент має встигнути змінити виборче законодавство до виборів. У випадку, якщо депутати не встигатимуть, будуть ініціювати позачергові засідання.
При цьому він додав, що мінімум третина поправок, поданих нардепами, - виявились "законодавчим спамом".
Нагадаємо, Комітет з питань правової політики та правосуддя зібрався на засідання о 12:00, щоб розглянути питання відставки Прем’єр-міністра України та Виборчий кодекс.