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Рада будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс 2-3 недели

Рада будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс 2-3 недели

Киев  •  УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс течение 2-3 недель, до даты выборов. Об этом заявил член комитета по вопросам правовой деятельности Александр Черненко после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Депутатами было подано 4000 307 поправок, рабочая группа сегодня наработала еще 400 поправок ... Это будет длительное рассмотрение, две-три недели. Я думаю, успеваем", - отметил Черненко.

По его словам, у нардепов есть по 2 сессионные недели в июне и июле, поэтому парламент должен успеть изменить избирательное законодательство до выборов. В случае, если депутаты не будут успевать, будут инициировать внеочередные заседания.

При этом он добавил, что минимум треть поправок, поданных нардепами, - оказались "законодательным спамом".

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия собрался на заседание в 12:00, чтобы рассмотреть вопрос отставки Премьер-министра Украины и Избирательный кодекс.

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