Комітет ВР має о 12:00 розглянути питання відставки Гройсмана та виборчий кодекс

"В понеділок я дав доручення комітетам з правової політики розглянути питання виборчого кодексу. Комітет з питань регламенту – розглянути закон про ТСК, і я прошу вас і членів комітету ВР з питань правової політики та правосуддя зібратись на засідання комітету о 12:00 в конференц-залі та рекомендувати парламенту розглянути питання про заяву прем’єр-міністра України та відповідно до ч.3 ст.118 регламенту ВР передати на розгляд парламенту у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до виборчого кодексу", - сказав Парубій.

З його слів, якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи та передасть їх в парламент це "надасть дуже великий шанс".

"Я звертаюсь до всіх членів комітету – я буду публікувати тих, хто не прийде на засідання комітету о 12:00 в конференц-зал. Прошу всіх зібратись і прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді прийти до розгляду виборчого кодексу", - додав голова ВР.

Як повідомляв УНН, на зібранні комітету з питань правової політики та правосуддя можуть розглянути Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки, якщо прийде 16 членів комітету.