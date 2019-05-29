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Комітет ВР має о 12:00 розглянути питання відставки Гройсмана та виборчий кодекс

Комітет ВР має о 12:00 розглянути питання відставки Гройсмана та виборчий кодекс

Київ • УНН

 • 10134 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Комітет з питань правової політики та правосуддя має зібратись на засідання о 12:00, щоб розглянути питання відставки Прем’єр-міністра України та Виборчий кодекс. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"В понеділок я дав доручення комітетам з правової політики розглянути питання виборчого кодексу. Комітет з питань регламенту – розглянути закон про ТСК, і я прошу вас і членів комітету ВР з питань правової політики та правосуддя зібратись на засідання комітету о 12:00 в конференц-залі та рекомендувати парламенту розглянути питання про заяву прем’єр-міністра України та відповідно до ч.3 ст.118 регламенту ВР передати на розгляд парламенту у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до виборчого кодексу", - сказав Парубій.

З його слів, якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи та передасть їх в парламент це "надасть дуже великий шанс".

"Я звертаюсь до всіх членів комітету – я буду публікувати тих, хто не прийде на засідання комітету о 12:00 в конференц-зал. Прошу всіх зібратись і прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді прийти до розгляду виборчого кодексу", - додав голова ВР.

Як повідомляв УНН, на зібранні комітету з питань правової політики та правосуддя можуть розглянути Виборчий кодекс, який передбачає відкриті партійні списки, якщо прийде 16 членів комітету.

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