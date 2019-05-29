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Комитет ВР в 12:00 должен рассмотреть вопрос отставки Гройсмана и избирательный кодекс

Комитет ВР в 12:00 должен рассмотреть вопрос отставки Гройсмана и избирательный кодекс

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен собраться на заседание в 12:00, чтобы рассмотреть вопрос отставки Премьер-министра Украины и Избирательный кодекс. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"В понедельник я поручил комитетам по правовой политике рассмотреть вопрос избирательного кодекса. Комитет по вопросам регламента - рассмотреть закон о ВСК, и я прошу вас и членов комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия собраться на заседание комитета в 12:00 в конференц зале и рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос о заявлении премьер-министра Украины и в соответствии с ч.3 ст.118 регламента ВР передать на рассмотрение парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу в избирательный кодекс", - сказал Парубий.

По его словам, если комитет поддержит наработки рабочей группы и передаст их в парламент это "предоставит очень большой шанс".

"Я обращаюсь ко всем членам комитета - я буду публиковать тех, кто не придет на заседание комитета в 12:00 в конференц-зал. Прошу всех собраться и принять решение, которое позволит Верховной Раде прийти к рассмотрению избирательного кодекса", - добавил глава ВР.

Как сообщал УНН, на собрании комитета по вопросам правовой политики и правосудия могут рассмотреть Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки, если придет 16 членов комитета.

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