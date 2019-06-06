Рада перешла к рассмотрению 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса

"Наконец Верховная Рада может перейти к рассмотрению самого масштабного проекта этого созыва - Избирательного кодекса с открытыми списками", - отметил Парубий.

Основной задачей законопроекта является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией и рекомендаций международных организаций.

Рабочая группа по подготовке проекта Избирательного кодекса обработала 4300 поправок к проекту Кодекса, а также направила свои 387 поправок. Все они будут вынесены в зал для голосования.

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в Избирательный кодекс в течение 2-3 недель, до даты выборов.