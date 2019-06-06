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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 480 просмотра

Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 06:35 • 108875 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143981 просмотра

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Парубий спрогнозировал, когда ВР примет Избирательный кодекс

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент. Об этом сообщил глава Парламента Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019, перед внеочередными выборами в парламент", - отметил Парубий.

По его словам, рассмотрение документа займет 2-3 пленарные недели.

"Думаю, что рассмотрение документа займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочие даты для возможного голосования ", - отметил Парубий.

Напомним, 6 июня на пленарной дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Отметим, что в Избирательный кодекс подано около 4,5 тыс. поправок.

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