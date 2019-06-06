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За сьогодні народні депутати пройшли 134 правки до Виборчого кодексу

За сьогодні народні депутати пройшли 134 правки до Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Протягом сьогоднішнього пленарного дня народні депутати розглянули 134 поправки до проекту Виборчого кодексу. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"З вівторка ми почнемо правку 135-ту", - зазначив спікер.

Оскільки в сесійній залі на вечірньому засіданні були присутні менше 70 народних депутатів (хоча зареєструвались 324), а голосували по поправках не більше 30, то всі пройдені поправки були відхилені парламентом.

При цьому Парубій наголосив, що сьогодні дуже плідний день для нардепів, оскільки, крім розгляду правок до проекту Виборчого кодексу, парламентарі ухвалили 8 законів у цілому, дві постанови у цілому і два законопроекти ухвалили за основу.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати України планували завершити розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії та перейти до розгляду Виборчого кодексу.

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