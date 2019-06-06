Сьогодні Рада завершить законопроект про ТСК і перейде до Виборчого кодексу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні народні депутати України планують завершити розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії та перейти до розгляду Виборчого кодексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Порядок денний засідання Верховної Ради України 6 червня.

Згідно з порядком денним, на початку засідання нардепи планують завершити розгляд у другому читанні законопроекту 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Крім того, парламентарі спробують включити до порядку денного ряд законопроектів щодо незаконного збагачення, серед них - президентський проект закону 10358 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів, визначений як невідкладний.

Також серед запланованих питань - проект закону про фахову передвищу освіту. Крім того, у порядку денному засідання стоять проекти постанов про відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України, про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Потім нардепи планують перейти до розгляду проекту Виборчого кодексу.

Нагадаємо, народні депутати протягом учорашнього засідання дійшли до 669-ї правки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, залишивши на сьогодні близько 70.

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