Сегодня Рада завершит законопроект о ВСК и перейдет к Избирательному кодексу

Согласно повестке дня, в начале заседания нардепы планируют завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Кроме того, парламентарии попробуют включить в повестку дня ряд законопроектов относительно незаконного обогащения, среди них - президентский проект закона 10358 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, определенный как неотложный.

Также среди запланированных вопросов - проект закона о профессиональном предвысшими образование. Кроме того, в повестке дня заседания стоят проекты постановлений об отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина, об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины, об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Затем нардепы планируют перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса.

Напомним, народные депутаты в течение вчерашнего заседания дошли до 669-й поправки к законопроекту о временных следственных комиссиях, оставив на сегодня около 70.