Рада залишила на завтра 70 правок до законопроекту про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Народні депутати протягом сьогоднішнього ранкового засідання розглянули 669 правок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, залишивши на завтра близько 70. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорили 669 правку, лишилось небагато, близько 70 правок, ми їх зможемо пройти менш ніж за годину", - зазначив Парубій.
За його словами, Регламентний комітет сьогодні має опрацювати всі розглянуті правки й підготувати законопроект до оперативного розгляду. Так, до проекту закону було подано 1600 правок, втім після зведення їх у регламентному комітеті залишилось близько 70.
При цьому він додав, що завтра парламент має вийти на розгляд Виборчого кодексу.
Нагадаємо, сьогодні зранку народні депутати України повернулись до розгляду правок до законопроекту 1098 про тимчасові слідчі комісії.
За прогнозом профільного комітету, голосування по законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який, у тому числі, унормовує процедуру імпічменту, відбудеться вже завтра, 6 червня, під час ранкового засідання парламенту.