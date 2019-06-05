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Рада оставила на завтра 70 поправок к законопроекту о ВСК

Рада оставила на завтра 70 поправок к законопроекту о ВСК

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Народные депутаты в течение сегодняшнего утреннего заседания рассмотрели 669 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, оставив на завтра около 70. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

"Мы обсудили 669 правку, осталось немного, около 70 поправок, мы их сможем пройти менее чем за час", - отметил Парубий.

По его словам, Регламентный комитет сегодня должен проработать все рассмотренные поправки и подготовить законопроект к оперативному рассмотрению. Так, в проект закона было подано 1600 поправок, впрочем после сведения их в регламентном комитете, осталось около 70.

При этом он добавил, что завтра парламент должен выйти на рассмотрение Избирательного кодекса.

Напомним, сегодня утром народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок к законопроекту 1098 о временных следственных комиссиях.

По прогнозу профильного комитета, голосование по законопроекту о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует процедуру импичмента, состоится уже завтра, 6 июня, во время утреннего заседания парламента.

Украинские Национальные Новости

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