Рада повернулась до розгляду законопроекту про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Народні депутати України повернулись до розгляду правок до законопроекту 1098 про тимчасові слідчі комісії, наразі парламентарі розглянули вже 400 правок. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
"Зараз я оголошую про продовження розгляду проекту закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України 1098", - зазначив голова ВРУ.
За його словами, сьогодні нардепи розпочнуть розгляд законопроекту про ТСК з правки 399.
Як наголосив Парубій, усього парламентарі мають обговорити 700 правок з 1600, які були подані до законопроекту.
Нагадаємо, народні депутати України за вчорашній пленарний день розглянули 396 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту.