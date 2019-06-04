За сьогодні нардепи розглянули 396 поправок до законопроекту про ТСК

КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати України за сьогоднішній пленарний день розглянули 396 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.