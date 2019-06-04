За сьогодні нардепи розглянули 396 поправок до законопроекту про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати України за сьогоднішній пленарний день розглянули 396 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Профільний комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України рекомендував парламенту ухвалити закон у ІІ читанні та в цілому. Втім народні депутати мають розглянути всі 1600 поправок до проекту закону. На вечірній сесії під час обговорення в залі були присутні 69 нардепів при зареєстрованих 330 парламентарів.
Проект Закону України “Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України” розроблено з метою забезпечення зобов’язань, які є частиною Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до якої, окрім іншого, визначено необхідність усунення прогалини в чинному законодавстві, що регулює правові та організаційні засади процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Прийняття цього законопроекту направлено на законодавче врегулювання повноважень Верховної Ради України, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України — тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Нагадаємо, до порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради України включений проект закону про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі унормовує процедуру імпічменту.