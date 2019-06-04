Рада сьогодні планує розглянути питання імпічменту

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КИЇВ. 4 червня. УНН. До порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради України включений проект закону про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі унормовує процедуру імпічменту. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає УНН.

Проект закону №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України парламентарі розглянуть у другому читанні.

Окрім того, нардепи спробують включити президентський проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент).

Також у вівторок народні депутати планують розглянути проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Наприкінці порядку денного пленарного засідання Ради стоять питання про перейменування окремих населених пунктів в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, цього пленарного тижня парламентарі можуть ухвалити проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, а також законопроект про тимчасові слідчі комісії.

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