Рада сьогодні планує розглянути питання імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. До порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради України включений проект закону про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі унормовує процедуру імпічменту. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
Проект закону №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України парламентарі розглянуть у другому читанні.
Окрім того, нардепи спробують включити президентський проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент).
Також у вівторок народні депутати планують розглянути проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.
Наприкінці порядку денного пленарного засідання Ради стоять питання про перейменування окремих населених пунктів в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, цього пленарного тижня парламентарі можуть ухвалити проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, а також законопроект про тимчасові слідчі комісії.