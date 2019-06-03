Парубій розповів, які закони Рада зможе ухвалити цього тижня

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Цього пленарного тижня парламентарі можуть ухвалити проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, а також законопроект про тимчасові слідчі комісії. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій підчас Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Ми розпочнемо цей пленарний тиждень із завершення розгляду закону про сільськогосподарську кооперацію. Я сподіваюсь, що ми зможемо прийняти по ньому позитивне рішення. Минулого тижня ми включили до порядку денного два законопроекти, які змогли об'єднати зал, - щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян і також щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами", - зазначив Парубій.

За його словами, по двох законопроектів щодо посилення відповідальності також мають бути позитивні рішення парламенту, оскільки вони "об’єднують зал".

Крім того, як зазначив спікер, вже орієнтовно о 13:00 вівторка, 4 червня, парламент перейде до розгляду законопроекту про ТСК. На його думку, парламентарі зможуть вийти до прийняття рішення вже зранку о четвер, 6 червня.

Також о четвер нардепам пропонується розглянути блок законів щодо посилення європейської співпраці, а вже після обіду парламент зможе приступити до розгляду Виборчого кодексу, який є "наймасштабнішим проектом закону цієї каденції".

Нагадаємо, Цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.

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