Парубій розповів, які закони Рада зможе ухвалити цього тижня

КИЇВ. 3 червня. УНН. Цього пленарного тижня парламентарі можуть ухвалити проекти законів щодо сільської кооперації, щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, а також законопроект про тимчасові слідчі комісії. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій підчас Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.