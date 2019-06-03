Парубий рассказал, какие законы Рада сможет принять на этой неделе

"Мы начнем эту пленарную неделю завершением рассмотрения закона о сельскохозяйственной кооперации. Я надеюсь, что мы сможем принять по нему положительное решение. На прошлой неделе мы включили в повестку дня два законопроекта, которые смогли объединить зал, - об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и также по усилению ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами", - отметил Парубий.

По его словам, по двум законопроектам об усилении ответственности также должны быть положительные решения парламента, поскольку они "объединяют зал".

Кроме того, как отметил спикер, уже ориентировочно в 13:00 вторника, 4 июня, парламент перейдет к рассмотрению законопроекта о ВСК. По его мнению, парламентарии смогут выйти к принятию решения уже утром в четверг, 6 июне.

Также в четверг нардепам предлагается рассмотреть блок законов по усилению европейского сотрудничества, а уже после обеда парламент сможет приступить к рассмотрению Избирательного кодекса, который является "самым масштабным проектом закона этой каденции".

Напомним, этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.



