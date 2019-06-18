Парубий подгоняет нардепов с рассмотрением поправок к проекту Избирательного кодекса

“На этой неделе мы продолжим рассмотрение поправок. Нам придется идти более интенсивно по правках в Избирательный кодекс, чем на прошлой неделе”, — отметил Парубий.

По его словам, в проект Избирательного кодекса подано 4,5 тыс. поправок, поэтому, чтобы успеть их рассмотреть, парламентарии должны работать интенсивно.

При этом он добавил, что существует много недостоверной информации и мифов относительно проекта Избирательного кодекса, и он требует публичных разъяснений. “Надо будет сделать большую презентацию и объяснить обществу и многим народным депутатам преимущества Избирательного кодекса”, — добавил спикер.

Напомним, Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент. Об этом сообщил Председатель Парламента Андрей Парубий.