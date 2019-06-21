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Сьогодні у Раді не розглядали поправки до проекту Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні народні депутати не розглядали поправки до проекту Виборчого кодексу, передає кореспондент УНН.

Сьогодні у Раді не розглядали поправки до проекту Виборчого кодексу

Так, у Верховній Раді України сьогодні з 10:00 до 11:00 пройшла година запитань до уряду.

Після цього, з 11:00 до 11:30 відбулося оголошення депутатських запитів.

Далі у роботі Ради оголосили перерву до 12:30, після чого почалися виступи народних депутатів з трибуни.

О 13:30 віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила ранкове пленарне засідання закритим.

Нагадаємо, що відповідно до порядку денного Верховної Ради, сьогодні народні депутати мали продовжити розгляд проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1). 

У четвер завершили розгляд 1,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.

Додамо, що Раді необхідно розглянути 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.

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