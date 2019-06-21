Сьогодні у Раді не розглядали поправки до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні народні депутати не розглядали поправки до проекту Виборчого кодексу, передає кореспондент УНН.
Так, у Верховній Раді України сьогодні з 10:00 до 11:00 пройшла година запитань до уряду.
Після цього, з 11:00 до 11:30 відбулося оголошення депутатських запитів.
Далі у роботі Ради оголосили перерву до 12:30, після чого почалися виступи народних депутатів з трибуни.
О 13:30 віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила ранкове пленарне засідання закритим.
Нагадаємо, що відповідно до порядку денного Верховної Ради, сьогодні народні депутати мали продовжити розгляд проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1).
У четвер завершили розгляд 1,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.
Додамо, що Раді необхідно розглянути 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.