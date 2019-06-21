У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Верховній Раді України сьогодні відбудеться година запитань до уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний ВР на 21 червня.
Так, година запитань до уряду має відбутися з 10:00 до 11:00.
Після цього, з 11:00 до 11:30 заплановане оголошення депутатських запитів.
Крім того, відповідно до порядку денного Верховної Ради, сьогодні народні депутати продовжать розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1).
Нагадаємо, вчора народні депутати завершили розгляд 1,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу.