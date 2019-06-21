В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня состоится час вопросов к правительству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня ВР на 21 июня.
Так, час вопросов к правительству должно состояться с 10:00 до 11:00.
После этого, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление депутатских запросов.
Кроме того, согласно повестке дня Верховной Рады, сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1).
Напомним, вчера народные депутаты завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса.